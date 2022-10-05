В WBC решили приобщиться к памяти Елизаветы II. Там такое решение объяснили тем, что бокс как вид спорта зародился именно в Великобритании. Кроме того, отец королевы король Георг VI был ярым фанатом бокса.

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"Елизаветинский пояс" вручат победительнице боя между Клариссой Шилдс и Саванной Маршалл. Обе боксерки пока не терпели поражений на профессиональном уровне. Шилдс владеет поясами WBC, WBA и IBF в среднем весе. Маршалл является чемпионкой по версии WBO. Так что их бой будет за звание абсолютной чемпионки в среднем весе.



Чемпионский пояс в честь королевы Елизаветы II / фото boxing247.com

Сначала сражение должны были провести 10 сентября, но вынуждены были перенести из-за смерти королевы Елизаветы II. Бой состоится 15 октября на O2 Arena в Лондоне.