Фьюри обладает лучшей защитой среди боксеров тяжелого веса и опережает Усика

Эксперты и фанаты бокса хотят увидеть бой Александра Усика и Тайсона Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Недавно Фьюри побил Деонтея Уайлдера, а Усик не оставил шансов Энтони Джошуа.

В Фьюри лучшая защита

В противостоянии Усика и Фьюри эксперты соглашаются, что украинец – более качественный и быстрый. В то же время преимуществом "Цыганского короля" называют габариты.

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Оказывается, что Тайсон Фьюри сильнее Усика в еще одном показателе. 33-летний британец лучше обороняется.

Компьютеризированная система CompuBox составила рейтинг боксеров, по которым попадают реже за раунд. Рейтинг возглавил чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

За раунд Тайсон пропускает меньшее семи ударов. Усик же принимает на себя почти 10 ударов за раунд. Украинец разместился на 6 месте в рейтинге.

Интересно, что в рейтинге Усика опережает и Энтони Джошуа, которого украинец деклассировал 25 сентября.

Рейтинг CompuBox

1. Тайсон Фьюри – 6,3

2. Луис Ортис – 7

3. Энтони Джошуа – 7,3

4. Деонтей Уайлдер – 8,2

5. Энди Руис – 8,4

6. Александр Усик – 9,6

7. Джозеф Паркер – 10,4

8. Диллиан Уайт – 11,1

9. Робер Хелениус – 15,1