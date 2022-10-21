"Я его размажу": Фьюри наехал на Усика после отказа от боя с ним

Обладатель пояса WBC в сверхтяжелом весе продолжает неприятно высказываться об украинском чемпионе. На этот раз Тайсон заявил, что не видит в Усике серьезного соперника.

Уже 3 декабря Тайсон Фьюри вернется на ринг впервые за семь месяцев. В апреле "Цыганский король" одолел Диллиана Вайта, защитив чемпионский пояс WBC в сверхтяжелой категории.

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Британец должен сразиться с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, украинец отказался выходить на ринг в 2022-м, а Фьюри не захотел ждать в следующем году.

Тем не менее, Тайсон продолжает словесно атаковать Усика. Он считает, что преодолеть украинца не станет для него проблемой. Также он заверил, что сражения против Джошуа у него не будет.

Я невысоко оцениваю Усика. Люди продолжают говорить мне о нем, но почему? Усик ничего не смог сделать с Чисорой. Я его размажу. Как он сможет что-нибудь сделать? Никак. Что касается Джошуа, то у него нет поясов и нет ничего, что меня интересовало бы. Между нами боя не будет никогда. Вести с ним переговоры слишком сложно, много шума,

– заявил Фьюри.

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Чисора вместо Усика

Напомним, что Усик повторно одолел Джошуа в августе этого года и защитил пояса WBA, WBO и IBF. Фьюри в свою очередь уже объявил, что 3 декабря будет сражаться с Дереком Чисорой .

В 2020 году британец проиграл Александру Усику, после чего дважды уступил Джозефу Паркеру и выиграл у Кубрата Пулева. Также в 2012-м Дерек уступил Владимиру Кличко.

Для Фьюри это будет третий поединок против Чисора. Оба предыдущих (2011 и 2014) Тайсон выиграл. К слову, промоутер "Цыганского короля" допустил, что сражение с Усиком может пройти в марте следующего года.