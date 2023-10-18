"Для Фьюри бой с Нганну – это булка с маслом": Усик сделал прогноз на поединок двух нокаутеров
Источник:USYK17
Украинский чемпион Александр Усик подписал долгожданный контракт на бой за абсолют против Тайсона Фьюри. Теперь украинец ждет результата поединка "Цыганского короля" против Френсиса Нганну.
28 октября в Саудовской Аравии состоится коммерческий поединок между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри и звездой MMA Фрэнсисом Нганну. Этот бой посетит следующий соперник "Цыганского короля" – Александр Усик.
Узнайте также Театр абсурда: команда Дюбуа обжалует решение WBA по бою с Усиком
Полная уверенность Усика
Многих любителей бокса интересует, чем завершится бой самых опасных в мире нокаутеров. Однако Александр Усик не видит ни окакой интриги в поединке боксера и бойца ММА. Огромный опыт сложных поединков и исключительные антропометрические данные "Цыганского короля" сыграют решающую роль. По крайней мере, так считает обладатель титулов WBO, IBF и WBA.
"Для Тайсона Фьюри бой с Нганну – это булка с маслом. Я исключительно говорю с точки зрения бокса. Когда люди говорят, что Нганну может где-то бахнуть, и оно прилетит – да, он может это сделать. Но как ты можешь сделать это с двухметровым гигантом, у которого за плечами 20 лет в боксе?
У парня, у которого нет ни одного поединка как боксера. Так как боец UFC он крутой чемпион, конкретно я не говорю, что он какой-то левый. Он чемпион UFC, но UFC – это не бокс.
Я на 100% уверен, что Тайсон Фьюри выигрывает этот бой, не особо напрягаясь. Если что-то изменится в момент боя – условно, Фьюри будет лежать на полу, то я запишу видео и скажу: "Ни фига себе, я наморосил, а здесь оказывается такое". Да, я признаю, что я ошибся, но нужно дождаться. Посмотрим", – сказал Усик.
Что ж, нам остается дождаться поединка и узнать, осуществится ли прогноз Усика.
Когда будет бой Усик – Фьюри
- Напомним, что официальное объявление боя Усик – Фьюри состоится 28 октября.
- На окончательную дату поединка может повлиять исход боя "Жадного пуза" с Нганну. Если британец одержит легкую победу, тогда велика вероятность, что битва за абсолют состоится 23 декабря этого года.
- Однако если бой против экс-чемпиона UFC пройдет вопреки планам британца, то стоит ожидать объявления боя на январь 2024 года.
- Кстати, за эти два поединка в Эр-Рияде Тайсон Фьюри заработает более 100 миллионов долларов. Гонорары Усика и Нганну будут несколько скромнее.