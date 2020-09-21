Усик - "ноунейм": Фьюри сделал резкое заявление в сторону украинца
Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал украинца Александра Усика неизвестным боксером и призвал Энтони Джошуа отказаться от поединка против боксера из Украины.
Британец поделился своими впечатлениями от возможного поединка Усика и Джошуа. Об этом он рассказал в интервью Behind The Gloves.
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Громкое заявление британца
Фьюри считает, если боксеры выйдут на ринг друг против друга, тогда победу в бою будет праздновать Усик. Но британец больше склоняется к тому, что поединок между боксерами так и не состоится.
Отметим, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым сейчас владеет британский боксер.
По словам Фьюри, Джошуа не нужно проводить бой с украинцем, где он получит лишь 10% от той суммы, которую может заработать в поединке против британца.
Энтони, забудь об этом поясе. Пусть за него дерутся другие боксеры. Например, Усик или Паркер,
– сказал Фьюри.
Он заявил, что Джошуа нужно выходить на большой бой, поэтому по словам Фьюри, он и Джошуа в боксе не для того, чтобы выходить на ринг и драться против незнакомых боксеров.
Все решится в октябре
Вторая половина 2020 года должна стать решающей в супертяжелом весе.
Бой Джошуа – Пулев планируют провести 12 октября, а поединок Усик с Чисорой – 31 октября. Примерно в это время должен состояться бой Фьюри с Деонтеем Уайлдером.
В зависимости от результатов поединков будут приниматься дальнейшие решения.