Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал украинца Александра Усика неизвестным боксером и призвал Энтони Джошуа отказаться от поединка против боксера из Украины.

Британец поделился своими впечатлениями от возможного поединка Усика и Джошуа. Об этом он рассказал в интервью Behind The Gloves.

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Громкое заявление британца

Фьюри считает, если боксеры выйдут на ринг друг против друга, тогда победу в бою будет праздновать Усик. Но британец больше склоняется к тому, что поединок между боксерами так и не состоится.

Отметим, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым сейчас владеет британский боксер.

По словам Фьюри, Джошуа не нужно проводить бой с украинцем, где он получит лишь 10% от той суммы, которую может заработать в поединке против британца.

Энтони, забудь об этом поясе. Пусть за него дерутся другие боксеры. Например, Усик или Паркер,

– сказал Фьюри.

Он заявил, что Джошуа нужно выходить на большой бой, поэтому по словам Фьюри, он и Джошуа в боксе не для того, чтобы выходить на ринг и драться против незнакомых боксеров.

Интересно! Чемпиона мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа устроит поражение Александра Усика в поединке с Дереком Чисорой. В таком случае Джошуа избежит обязательной защиты титула WBO против Усика и сможет встретиться с Тайсоном Фьюри.

Все решится в октябре

Вторая половина 2020 года должна стать решающей в супертяжелом весе.

Бой Джошуа – Пулев планируют провести 12 октября, а поединок Усик с Чисорой – 31 октября. Примерно в это время должен состояться бой Фьюри с Деонтеем Уайлдером.

В зависимости от результатов поединков будут приниматься дальнейшие решения.