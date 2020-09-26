Один з найбільш епатажних боксерів світу британець Тайсон Ф'юрі вкотре заговорив про українця Олександра Усика. Чемпіон світу за версією WBC включив Олександра у п'ятірку найсильніших боксерів світу.

32-річний британець не посоромився назвати себе найкращим супертяжом світу. Про це повідомляє iSport.

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На другу сходинку Тайсон поставив свого попереднього суперника – американця Деонтея Уайлдера. Тільки третім у списку йде чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.

Водночас непереможному Усику, за версією Ф'юрі, дісталося четверте місце.

А себе можна називати? Добре, тоді я, Уайлдер, Джошуа, Усик, а п'яте місце дістанеться або Уайту, або Повєткіну. Хоча ні, трохи підкоригую список. Я, Уайлдер, Джошуа, Усик і Пулєв. Кубрат йде на п'ятому місці. Я впевнений, що він поб'є Повєткіна й Уайта,

– сказав Ф'юрі каналу iFL TV.

Заяви Ф'юрі про Усика

Заяви Тайсона мінливіші за погоду в Лондоні. Спершу Ф'юрі розповів, що поєдинок з 33-річним Усиком не входить у його плани. За словами британця, на зустрічі з українцем не вдасться заробити солідний гонорар.

Ф'юрі запевнив, що не змінить свою думку, навіть якщо Усик переможе чемпіона світу Ентоні Джошуа. Тайсон вірить, що українець поб'є Джошуа.

Згодом він змінив свою думку і включив Олександра у список потенційних суперників.

Також Ф'юрі заявляв, що український боксер надто слабкий для суперважкого дивізіону. Втім, він висловив переконання, що українець поб'є Уайлдера.

Наступний бій Ф'юрі повинен відбутися наприкінці 2020 року. Тайсон повинен провести реванш проти Деонтея Уайлдера.