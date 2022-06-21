Фьюри назвал преимущества Усика над Джошуа: новый тренер не принесет победу британцу в реванше

Ушедший на пенсию Тайсон Фьюри дал свой прогноз на реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Британский боксер анонсирует победу украинца

Фьюри: На лице Усика было много меток

"Цыганский король" вспомнил, что в первом поединке Джошуа нанес проблем Усику. Последствия мощных ударов Энтони сохранились на лице украинца.

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Тайсон отдал победу Александру, имеющему несколько преимуществ над своим будущим соперником.

На лице Усика было много меток, у него было рассечение. Очевидно, Джошуа может нанести один удар, но Усик слишком сообразителен для него, слишком умный, слишком быстрый, слишком мал, а еще он – левша,

– заявил Фьюри.

Британский боксер заговорил о новом тренере своего земляка Роберта Гарсии. Тайсон не верит, что новый наставник сможет качественно подготовить Джошуа к реваншу.

Думаю, сотрудничество с Робертом Гарсией, который тренирует его быть агрессивным, сделает Джошуа еще более уязвимым к ударам Усика. Я не вижу как... Но что я знаю о боксе – ничего. Я только чемпион мира, непобежденный, и всякое такое,

– признался "Цыганский король".

Тайсон рассказал, что нужно Джошуа, чтобы взять реванш у украинца.

"Каждый может избить каждого, я говорил это много раз. Сейчас хороший шанс победить Усика, не правда ли? Он был на войне около 18 месяцев или сколько там, но думаю, что Усик – слишком хороший боксер для Эй Джея. Не думаю, что Джошуа сможет прессинговать его в течение 12 раундов, втянуть его в драку и нокаутировать в конце концов, для этого ему нужно быть элитным и особенным мужчиной, но я не думаю, что Джошуа имеет эту волю к победе.Он рад и второму месту, ему слишком просто это принять", – добавил земляка Джошуа.

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