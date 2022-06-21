Ф'юрі: На обличчі Усика було багато міток

"Циганський король" пригадав, що у першому поєдинку Джошуа завдав проблем Усику. Наслідки потужних ударів Ентоні збереглись на обличчі українця.

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Тайсон віддав перемогу Олександру, який має декілька переваг над своїм майбутнім суперником.

На обличчі Усика було багато міток, в нього були розсічення. Очевидно, Джошуа може завдати одного удару, але Усик занадто кмітливий для нього, занадто розумний, занадто швидкий, занадто малий, а ще він – шульга,

– заявив Ф'юрі.

Британський боксер заговорив про нового тренера свого земляка Роберта Гарсії. Тайсон не вірить, що новий наставник зможе якісно підготувати Джошуа до реваншу.

Думаю, співпраця з Робертом Гарсією, який тренує його бути агресивним, зробить Джошуа ще більш вразливим до ударів Усика. Я не бачу як... Але що я знаю про бокс – нічого. Я лише чемпіон світу, непереможений, і всяке таке,

– зізнався "Циганський король".

Тайсон розповів, що потрібно Джошуа, щоб взяти реванш в українця.

"Кожен може побити кожного, я казав це багато разів. Зараз хороший шанс перемогти Усика, чи не так? Він був на війні близько 18 місяців чи скільки там, але думаю, що Усик – занадто хороший боксер для Ей Джея. Не думаю, що Джошуа зможе пресингувати його протягом 12 раундів, втягнути його в бійку та врешті-решт нокаутувати. Для цього йому потрібно бути елітним та особливим чоловіком, але я не думаю, що Джошуа має цю волю до перемоги. Він радий і другому місцю, йому занадто просто це прийняти", – додав земляка Джошуа.

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