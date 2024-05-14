"Отбил ему голову": Фьюри рассказал, чем завершился спарринг Кличко и Усика

Чемпион WBC Тайсон Фьюри в свое время боксировал с легендарным Владимиром Кличко. Поэтому "Цыганский король" решил сравнить двух украинских звезд мирового бокса.

Накануне боя за абсолют Тайсон Фьюри неожиданно изменил свою риторику в отношении Александра Усика. Британец прекратил хейтить украинского чемпиона и начал расхваливать его способности.

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Фьюри собственными глазами видел спарринг Усика и Кличко

В порыве откровенности "Цыганский король" даже рассказал о спарринге Усика с Владимиром Кличко. Британец якобы собственными глазами видел этот тренировочный бой и кто из него вышел победителем.

"Усик более подвижный, чем Кличко. У него лучше работа ног, он лучше использует углы. Однажды я видел, как они спарринговали, и Усик отбил ему голову.

Это было, когда Владимир собирался провести реванш со мной, который так и не состоялся. Он спарринговал с Усиком и тот отбил ему голову", – рассказал претендент на абсолютное чемпионство.

Поединок Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри состоялся в ноябре 2015 года. Украинец был фаворитом поединка. Однако по итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу британцу. Кличко потерял титулы чемпиона WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring.

Напомним, что бой за абсолютное чемпионство в хевивейте между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая в Саудовской Аравии. В контракте на бой предусмотрен реванш. Однако свой второй поединок боксеры проведут без пояса IBF, который заберет ассоциация.