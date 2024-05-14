Уже вскоре, в ночь с 18 на 19 мая, в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Сергей Дзинзирук сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Своими ожиданиями от поединка поделился украинский тренер и бывший чемпион WBO в первом среднем весе Сергей Дзинзирук. По его словам, обе звезды хевивейта имеют равные шансы на победу.

"Очень хочу, чтобы Усик победил этого цыгана. Но даже когда с друзьями общались, то я говорил, что здесь 50 на 50. Как пойдет поединок. У обоих боксеров есть свои плюсы. Саша – это скорость, опыт, маневренность, чувство дистанции.

Это его фишки, благодаря которым он должен выиграть. Но мы знаем Фьюри. Как он может ударить, как он может перетерпеть. Здоровый какой. Поэтому для меня здесь 50 на 50, не могу кого-то выделить", – сказал Дзинзирук.

Справка. Усик и Фьюри должны были провести объединительный поединок 17 февраля, однако он уже второй раз был перенесен из-за травмы Тайсона. Бой перенесли на 18 мая.

Отметим, что и Усик, и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21-го поединка, а Тайсон победил в 34 боях из 35-ти, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.