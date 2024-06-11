Впереди боксеров ожидает реванш. Он состоится 21 декабря в том же месте, где и первая битва – в Эр-Рияде на "Kingdom Arena".

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Джонс прогнозирует победу Усика

Своими мыслями относительно предстоящего поединка поделился бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс-младший. Он назвал своего фаворита и аргументировал свою позицию.

Не думаю, что Тайсон Фьюри сможет выиграть бой-реванш. Это могло бы произойти, но в том бою Усик понял, что может нанести вред Тайсону Фьюри. Он знал об этом, когда заходил в ринг, но теперь он понял, что точно может причинить вред Фьюри. Меньший человек теперь знает, что может нанести вред большему,

– сказал американец.

Рой Джонс-младший отметил, что Тайсон Фьюри очень умный боксер и умеет вносить изменения, однако считает, что Александр Усик снова победит. Американец не согласен с мнением многих, что "Цыганскому королю" надо попробовать одержать быструю победу нокаутом, ведь не верит, что британец способен это сделать.

"Я не думаю, что Тайсону Фьюри нужно идти на ранний нокаут, чтобы победить Александра Усика. Мы когда-нибудь видели, как Тайсон Фьюри выходит и нокаутирует кого-то? Он дрался с Деонтеем Уайлдером и упал, но Усик – совсем другое животное. Энтони Джошуа сильно попал в его, но не смог нокаутировать, поэтому как Фьюри собирается его нокаутировать? Это как-то нереально.

Джошуа не смог нокаутировать Усика, но он нокаутировал Фрэнсиса Нганну, которого Тайсон Фьюри не смог нокаутировать. Так как он собирается нокаутировать кого-то, кого Джошуа не смог нокаутировать?" – сказал Джонс.

Важно. Реванш против Фьюри может стать последним боем для Усика в хевивейте. Он планирует вернуться в крузервейт, где ранее также становился абсолютным чемпионом.

Напомним, что ранее о предстоящем бое между украинцем и британцем также высказался Тони Белью. Он считает, что у Тайсона Фьюри будет шанс, однако фаворитом считает украинского чемпиона.