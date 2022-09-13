И пусть Усик подождет: WBC сделала шаг на встречу Джошуа ради боя против Фьюри

Двое самых известных британских боксеров встали на шаг ближе к очной встрече. AJ должен стать кандидатом на чемпионский пояс, которым владеет Фьюри

В августе Александр Усик добился второй победы над Энтони Джошуа. Это позволило украинцу оставить при себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.

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Это открыло путь для украинца на встречу к бою против Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Впрочем, именно AJ ближе к поединку с Тайсоном.

Усик заявил, что не намерен сражаться в 2022 году. В свою очередь "Цыганский король" хочет сразиться уже в декабре. И именно Джошуа готов стать его оппонентом.

AJ должен стать претендентом на пояс WBC, принадлежащий Тайсону. Чтобы этот бой был возможным, организация внесла Энтони в свой рейтинг.

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После двух поражений от Усика Джошуа оказался на 6-м месте в таблице WBC. Лидером же является Деонтей Уайлдер, который в октябре сойдется с Робертом Хелениусом.

Затем победителя этой дуэли ожидает сражение с Энди Руисом. Поэтому никого из них Фьюри не может избрать. По правилам чемпион WBC может выбрать себе в соперники любого из ТОП-15 рейтинга.

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