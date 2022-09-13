В августе Александр Усик добился второй победы над Энтони Джошуа. Это позволило украинцу оставить при себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
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Это открыло путь для украинца на встречу к бою против Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Впрочем, именно AJ ближе к поединку с Тайсоном.
Усик заявил, что не намерен сражаться в 2022 году. В свою очередь "Цыганский король" хочет сразиться уже в декабре. И именно Джошуа готов стать его оппонентом.
AJ должен стать претендентом на пояс WBC, принадлежащий Тайсону. Чтобы этот бой был возможным, организация внесла Энтони в свой рейтинг.
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После двух поражений от Усика Джошуа оказался на 6-м месте в таблице WBC. Лидером же является Деонтей Уайлдер, который в октябре сойдется с Робертом Хелениусом.
Затем победителя этой дуэли ожидает сражение с Энди Руисом. Поэтому никого из них Фьюри не может избрать. По правилам чемпион WBC может выбрать себе в соперники любого из ТОП-15 рейтинга.
Чем занимается Усик после реванша из Джошуа
- Недавно Усик приехал в Житомир на игру Первой Лиги между Полесьем и Мариуполем. Боксер выполнил первый удар по мячу и продолжил смотреть игру на трибунах.
- Также Александр попробовал свои силы в баскетболе. Оккупанты разрушили спортивный зал "Авангард" в Киеве. Потому неравнодушные решили провести благотворительный матч с участием звезд. Собранные средства пойдут на реконструкцию спортивного комплекса.
- Кроме Усика, на баскетбольную площадку вышли министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук, телеведущий Андрей Бедняков, стендап-комик Марк Куцевалов и известные в прошлом баскетболисты – Игорь Харченко, Дмитрий Кораблев и Александр Лохманчук.
- Усик встретился с болельщиками Полесья в одном из пабов в Житомире. Боксер подписал фирменную футболку для житомирской 95-й десантно-штурмовой бригады, которую вместе с необходимыми вещами передадут на фронт.