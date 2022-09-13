Усик: Немножко скину вес, чтобы быть скорее на поле не руками, а ногами
Александр уже не раз говорил о том, что ему нравится футбол. Однажды у него даже была возможность выйти на поле, как игрок.
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Зимой Усик тренировался в составе Полесья на собрании в Турции. Боксер даже принял участие в матче против Вереса на товарищеском турнире Winter Cup, отыграв 15 минут.
Однако теперь у боксера появилась новая цель, ради которой он готов сбросить вес.
"Я очень хочу (сыграть в УПЛ). У меня уже была одна детская мечта, она сбылась. Я играл в Турции за профессиональную футбольную команду Полесья. А сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью – высшая лига.
И я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в высшей лиге. Я буду готовиться к высшей лиге, немного скину вес, чтобы быть скорее на поле не руками, а ногами. Да, центральный нападающий, но могу по всему полю бегать. Будковскому не за что волноваться. Когда мы играли в Турции, я Филиппа заменил. Можно и в два форварда сыграть", – сказал украинский боксер.
Отметим, что после 3 туров Первой лиги Полесья в своей группе (вместе с Карпатами) возглавляет турнирную таблицу.
Чем занимается Усик после реванша из Джошуа
- Недавно Усик приехал в Житомир на игру Первой Лиги между Полесием и Мариуполем. Боксер выполнил первый удар по мячу и продолжил смотреть игру на трибунах.
- Александр попробовал свои силы в баскетболе. Оккупанты разрушили спортивный зал "Авангард" в Киеве. Потому неравнодушные решили провести благотворительный матч с участием звезд. Собранные средства пойдут на реконструкцию спортивного комплекса.
- Кроме Усика, на баскетбольную площадку вышли министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, бывший защитник киевского Динамо и сборной Украины Владислав Ващук, телеведущий Андрей Бедняков, стендап-комик Марк Куцевалов и известные в прошлом баскетболисты – Игорь Харченко, Дмитрий.
- Усик встретился с болельщиками Полесья в одном из пабов в Житомире. Боксер подписал фирменную футболку для житомирской 95-й десантно-штурмовой бригады, которую вместе с необходимыми вещами передадут на фронт.