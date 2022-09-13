В серпні Олександр Усик домігся другої перемоги над Ентоні Джошуа. Це дозволило українцю залишити при собі чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
До теми Однозначно переміг би Усика: тренер Джошуа повеселив публіку
Це відкрило шлях для українця на зустріч до бою проти Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Втім, наразі саме AJ ближче до поєдинку з Тайсоном.
Усик заявив, що не має намір битися у 2022 році. У свою чергу "Циганський король" хоче битися вже в грудні. І саме Джошуа готовий стати його опонентом.
AJ має стати претендентом на пояс WBC, який належить Тайсону. Для того, щоб цей бій був можливим, організація внесла Ентоні у свій рейтинг.
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Після двох поразок від Усика Джошуа опинився на 6 місці в таблиці WBC. Лідером же є Деонтей Уайлдер, який у жовтні зійдеться з Робертом Хеленіусом.
Потім переможця цієї дуелі очікує бій з Енді Руїсом. Тому нікого з них Ф'юрі не може обрати. За правилами чемпіон WBC може обрати собі в суперники будь-кого з ТОП-15 рейтинга.
Чим займається Усик після реваншу з Джошуа
- Нещодавно Усик приїхав у Житомир на гру Першої Ліги між Поліссям та Маріуполем. Боксер виконав перший удар по м'ячу та продовжив дивитись гру на трибунах.
- Також Олександр спробував свої сили у баскетболі. Окупанти зруйнували спортивний зал "Авангард" у Києві. Тому небайдужі вирішили провести благодійний матч за участі зірок. Зібрані кошти підуть на реконструкції спортивного комплексу.
- Окрім Усика на баскетбольний майданчик вийшли міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт, колишній захисник київського Динамо та збірної України Владислав Ващук, телеведучий Андрій Бєдняков, стендап-комік Марк Куцевалов та відомі у минулому баскетболісти – Ігор Харченко, Дмитро Корабльов та Олександр Лохманчук.
- Усик зустрівся з вболівальниками Полісся у одному з пабів у Житомирі. Боксер підписав фірмову футболку для житомирської 95-ї десантно-штурмової бригади, яку разом з необхідними речами передадуть на фронт.