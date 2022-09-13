Украинец Александр Усик в августе добился громкой победы над Энтони Джошуа. Боксер второй раз подряд одолел британца и оставил при себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в тяжелом весе.
К теме Усик предложил Джошуа свою помощь в подготовке к следующему бою
Несмотря на два поражения, представители Джошуа начинают говорить о возможном третьем сражении против Усика. Например, член тренерского штаба AJ Анхель Фернандес заявил, что его подопечный точно избил бы украинца.
В третьем сражении Джошуа однозначно победил бы Усика. Я думаю, что сейчас Джошуа стал понимать гораздо больше. Нам просто нужно сосредоточиться на себе. Джошуа нужно восстановиться. Надеемся, что в конце года мы увидим его бой с Фьюри. Или мы могли бы увидеть еще одно сражение против Усика, еще один поединок против Энди Руиса, поэтому есть много замечательных боев для Энтони,
– считает Анхель.
Несмотря на то, что Усик дважды одолел Джошуа, именно Энтони сейчас ближе к поединку против Фьюри. Украинец не планирует выходить на ринг в 2022 году, в то время как "Цыганский король" хочет боксировать уже в декабре. Эти прихоти и готов удовлетворить AJ.
Усик против Фьюри:
- Усик победил Джошуа в реванше и продолжает свой путь к званию абсолютного чемпиона мира. Не хватает только пояса WBC, принадлежащего Фьюри.
- Тайсон заговорил о безумных гонорарах за свое возвращение на ринг. "Цыганский король" потребовал призовой фонд в 120 миллионов долларов.
- Эгис Климас подтверждал, что Фьюри согласен на бой с Усиком. Поединок может пройти в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. При этом Тайсон требует проведения боя уже в декабре.
- Сам Усик не планирует выходить на ринг в 2022 году. Боксёр хочет залечить старые травмы и провести время с детьми.