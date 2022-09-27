Энтони Джошуа в августе второй раз подряд проиграл Александру Усику. Поэтому AJ остался без чемпионских поясов WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе.

По теме Усик обвинил Фьюри в измене фанатам: горячее заявление боксера

Тем не менее именно Энтони был наиболее близок к бою с Тайсоном Фьюри, являющимся обладателем пояса WBC. Джошуа мог стать претендентом за эту награду.

Впрочем, этому поединку, похоже, не суждено было сбыться. Фьюри поставил ультиматум Джошуа по поводу срока подписания контракта. AJ его не выполнил, поэтому Тайсон объявил о невозможности боя.

Официально. Срок истек. Прошел 17 часов понедельника, контракт не подписан. Для Джошуа все официально окончено. Теперь он за бортом. Забудь об этом, идиот. Трус! Я всегда знал, что у тебя не хватит смелости, чтобы сразиться с "Цыганским королем". Удачи тебе в карьере и жизни,

– сказал Фьюри.

Ранее Джошуа заявил, что точно подпишет контракт. Альтернативным соперником для Фьюри рассматривается Джо Джойс. Ожидаемая дата боя – 3 декабря.

Что с боем Усик – Фьюри

Ожидалось, что после победы над Джошуа Усиком сразится с Фьюри за звание абсолютного чемпиона. Впрочем, условием Тайсона является сражение в декабре этого года, однако Александр уже не планирует выходить в ринг в 2022 году.

Интересно знать Космическая сумма: СМИ обнародовали состояние Усика

При этом промоутер Фьюри допустил, что сражение с Усиком может пройти в марте следующего года. Ожидается, что если бой против Тайсона сорвется, претендентом на поединок с Александром будет Деонтей Уайлдер.