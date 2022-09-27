Ентоні Джошуа в серпні вдруге поспіль програв Олександру Усику. Через це AJ залишився без чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Тим не менше саме Ентоні був найбільш близьким до бою із Тайсоном Ф'юрі, який є володарем пояса WBC. Джошуа міг стати претендентом за цю нагороду.

Втім, цьому поєдинку, схоже, не судилось збутися. Ф'юрі поставив ультиматум Джошуа щодо терміну підписання контракту. AJ його не виконав, тому Тайсон оголосив про неможливість бою.

Офіційно. Термін сплив. Минула 17 година понеділка, контракт не підписано. Для Джошуа все офіційно закінчено. Тепер він за бортом. Забудь про це, ідіот. Боягуз! Я завжди знав, що у тебе не вистачить сміливості, щоб битися з "Циганським королем". Успіхів тобі у кар’єрі та житті,

– висловився Ф'юрі.

Раніше Джошуа заявив, що він точно підпише контракт. Альтернативним суперником для Ф'юрі розглядається Джо Джойс. Очікувана дата бою – 3 грудня.

Що з боєм Усик – Ф'юрі

Очікувалось, що після перемоги над Джошуа Усик буде битися із Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона. Втім, умовою Тайсона є бій у грудні цього року, однак Олександр вже не планує виходити в ринг у 2022 році.

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При цьому промоутер Ф'юрі допустив, що бій з Усиком може пройти у березні наступного року. Очікується, що якщо бій проти Тайсона зірветься, то претендентом на поєдинок з Олександром буде Деонтей Уайлдер.