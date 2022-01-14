Фьюри дал дерзкий прогноз на реванш Усика и Джошуа

Чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает проводить словесные атаки на своих возможных оппонентов. Очередной "жертвой" британца стал Дерек Чисора.

"Цыганский король" записал видеообращение к соотечественнику Дереку Чисоре, в котором, в частности, сообщил, что Энтони Джошуа будет разбит Александром Усиком в реванше.

Вот так Усик – отличный боец, но он не победит Фьюри, – лучшая боксерша мира не верит в украинца

"Никогда даже за миллион лет! Самые крутые боксеры не смогли меня разбить – ни Владимир Кличко, ни бодибилдер (Деонтей Уайлдер, – ред.), мой друг. А Усик размажет Джошуа в реванше. Скорее нокаутом, вряд ли по очкам. Но есть только один непобедимый боец ​​– Цыганский король Тайсон Фьюри", – безапелляционно заявил он.

Усик может провести бой с Фьюри: что известно