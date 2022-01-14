Фьюри дал дерзкий прогноз на реванш Усика и Джошуа
Источник:твиттер Тайсона Фьюри
Чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе по версии WBC Тайсон Фьюри продолжает проводить словесные атаки на своих возможных оппонентов. Очередной "жертвой" британца стал Дерек Чисора.
"Цыганский король" записал видеообращение к соотечественнику Дереку Чисоре, в котором, в частности, сообщил, что Энтони Джошуа будет разбит Александром Усиком в реванше.
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"Никогда даже за миллион лет! Самые крутые боксеры не смогли меня разбить – ни Владимир Кличко, ни бодибилдер (Деонтей Уайлдер, – ред.), мой друг. А Усик размажет Джошуа в реванше. Скорее нокаутом, вряд ли по очкам. Но есть только один непобедимый боец – Цыганский король Тайсон Фьюри", – безапелляционно заявил он.
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- В октябре 2021 года Фьюри после перерыва более года вернулся в ринг и нокаутировал Деонтея Уайлдера. Команда Тайсона и сам боксер все чаще стали говорить о бое с обладателем поясов WBO, WBA, IBF Александром Усиком.
- В WBC были готовы разрешить Фьюри провести бой с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. На организацию поединка выделили месяц.
- В то же время в WBC предупредили, что Тайсону придется сражаться против Уайта, если он не договорится с Усиком.
- Препятствием поединка Александра и Тайсона стал Энтони Джошуа, с которым украинец должен провести реванш.