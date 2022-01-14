"Циганський король" записав відеозвернення до співвітчизника Дерека Чісори, в якому, зокрема, повідомив, що Ентоні Джошуа буде розбитий Олександром Усиком у реванші.

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"Ніколи навіть за мільйон років! Найкрутіші боксери не змогли мене розбити – ні Володимир Кличко, ні бодібілдер (Деонтей Уайлдер, – ред.), мій друг.

А Усик розмаже Джошуа в реванші. Швидше нокаутом, навряд чи по очках. Але лише один є непереможний боєць – Циганський король Тайсон Ф'юрі", – безапеляційно заявив він.

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