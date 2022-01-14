"Цыганский король" записал видеообращение к соотечественнику Дереку Чисоре, в котором, в частности, сообщил, что Энтони Джошуа будет разбит Александром Усиком в реванше.

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"Никогда даже за миллион лет! Самые крутые боксеры не смогли меня разбить – ни Владимир Кличко, ни бодибилдер (Деонтей Уайлдер, – ред.), мой друг.

А Усик размажет Джошуа в реванше. Скорее нокаутом, вряд ли по очкам. Но только один непобедимый боец ​​– Цыганский король Тайсон Фьюри», – безапелляционно заявил он.

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