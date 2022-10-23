Последний бой перед Усиком: на поединок Фьюри - Чисора продано 50 тысяч билетов за первый день
Источник:boxingnews24
Бой британских боксеров вызвал существенный интерес у поклонников бокса. Уже за один день было реализовано 80% билетов.
Уже 3 декабря Тайсон Фьюри вернется на ринг впервые за семь месяцев. В апреле "Цыганский король" одолел Диллиана Вайта, защитив чемпионский пояс WBC в сверхтяжелой категории.
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Британец должен сразиться с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, украинец отказался выходить на ринг в 2022-м, а Фьюри не захотел ждать в следующем году.
Поэтому "Цыганский король" решил в третий раз боксировать с Дереком Чисорой, проигравшим три из четырех своих последних поединков. Однако это не помешало большому спросу на бой в Лондоне.
Уже за один день после старта продаж билетов было реализовано 50 тысяч пропусков, что составляет почти 80% от общего количества. Всего бой, который пройдет на стадионе Тоттенхэма, сможет посетить до 65 тысяч поклонников бокса.
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Чисора вместо Усика:
- Напомним, что Усик повторно одолел Джошуа в августе этого года и защитил пояса WBA, WBO и IBF. Однако в 2022 году на ринг он уже не собирается выходить.
- Поэтому бою за абсолют придется подождать до 2023 года. Промоутер "Цыганского короля" допустил, что бой с Усиком может пройти в марте.
- Чисора имеет неприятную статистику боев с украинцами. В 2012 году Дерека одолел Владимир Кличко, а в 2020-м британец проиграл Александру Усику.
- После этого британец еще дважды проиграл Джозефу Паркеру, пока в июле этого года не одолел Кубрата Пулева.
- Для Чисоры это будет третий поединок против Фьюри. Оба предыдущих (2011 и 2014) Дерек проиграл.