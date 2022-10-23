Уже 3 декабря Тайсон Фьюри вернется на ринг впервые за семь месяцев. В апреле "Цыганский король" одолел Диллиана Вайта, защитив чемпионский пояс WBC в сверхтяжелой категории.

По теме Усик обвинил Фьюри в измене фанатам: горячее заявление боксера

Британец должен сразиться с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. Впрочем, украинец отказался выходить на ринг в 2022-м, а Фьюри не захотел ждать в следующем году.

Поэтому "Цыганский король" решил в третий раз боксировать с Дереком Чисорой, проигравшим три из четырех своих последних поединков. Однако это не помешало большому спросу на бой в Лондоне.

Уже за один день после старта продаж билетов было реализовано 50 тысяч пропусков, что составляет почти 80% от общего количества. Всего бой, который пройдет на стадионе Тоттенхэма, сможет посетить до 65 тысяч поклонников бокса.

Читайте также Трилогия с Чисорой: Фьюри может подраться с Усиком, но при одном условии

Чисора вместо Усика: