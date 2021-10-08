Первым соперником в этом списке финальных матчей сборной Украины будет Финляндия. Разберем, что же это за соперник и как его обыграть.

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Петраков хорошо знает Финляндию

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков точно хорошо подготовится к нашему первому сопернику в решающих и заключительных матчах отбора. В частности, на пресс-конференции наставник нашей национальной команды сообщил, что прекрасно знает основных игроков Суоми и в целом игру этой сборной.

"Там есть звездочки. Вратарь Градецки, центральный защитник, который играет на Кипре. Извините, сложные фамилии. Еще один качественный – Камара, он играет за Селтик. Правильно я сказал? И два центральных нападающих – Похьянпало и Пукки", – сказал Александр Петраков на встрече с журналистами.

Александр Петраков и Николай Матвиенко / Getty Images

Украина же к этому матчу подходит без двоих, наверное, лучших своих легионеров. Из-за травмы не поможет "сине-желтым" Александр Зинченко. И также не получил приглашение в национальную команду Руслан Малиновский, один из лучших хавбеков Аталанты на старте сезона. Также травма снова помешала Виталию Буяльскому надеть футболку сборной. Поэтому самое время проявить Александру Петракову свой тренерский талант и командой добыть нужный для Украины результат – победу.

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В отборе скандинавы уже отыграли четыре поединка – половину из запланированных. Это на один матч меньше, чем Украина. Однако "филины", в отличие от нашей сборной (все 5 встреч закончились ничьей), одержали одну победу – оружие сложил Казахстан. И все же и проиграли французами. Поэтому в турнирной таблице у нас равенство по очкам (хотя Суоми провели на поединок меньше).



Сборная Финляндии празднует гол в ворота Украины / Getty Images

Набранные баллы финнам принесла организованная игра в обороне. Скандинавы любят отдать мяч сопернику. И в среднем за проведенные матчи в отборе процент владения снарядом – 44,3%.

Но все же когда "филины" выскакивают в атаку, то пытаются разыграть до верного. В целом игроки сборной Финляндии наносят за игру почти девять ударов. И две трети из этих выстрелов – это удары из пределов штрафной, что значительно увеличивает их опасность.

Удары сборной Финляндии за игру / Скриншот с Whoscored.com

Что же сборная Украины в подобных показателях

Александр Петраков исповедует футбол, подобный команде Финляндии, – быстрые и убийственные контратаки. То есть наш наставник любит отдать мяч сопернику и ловить его на ошибках. Именно в таком стиле он и победил на юношеском Чемпионате мира в Польше в 2019 году. Особенно яркой эта манера игры была в полуфинале с Италией и заключительный гол Цитаишвили в финале юношеского мундиаля.

Видео полуфинала юношеского Чемпионата мира между Украиной и Италией можно посмотреть по ссылке.

Финальный матч юношеского Чемпионата мира Украина – Южная Корея – по ссылке.

В этом же отборе цифры не совсем отражают игру команды именно Александра Петракова. Так, с учетом стартовых поединков под руководством Андрея Шевченко в среднем наши игроки владели мячом 53,2% времени.

Однако кардинально противоположная картина – под руководством действующего наставника. Только в игре с Казахстаном украинцы больше владели мячом (59% на 41%). Ожидаемо по этому показателю мы уступили Франции (39:% против 61%), но еще больше наша сборная проиграла Чехии: 37% у украинцев против 63% – у нашего соперника.

Удары за игру игроки сборной Украины наносят вдвое больше, чем финны. Так, наши футболисты в среднем бьют 16,2 раза. Финны – напомним, 8,8 удара за поединок. К тому же у украинцев 9 ударов из пределов штрафной.

Удары сборной Украины за игру / Скриншот с Whoscored.com

Поэтому можно согласиться со словами Александра Петракова: "Финляндия – очень качественная и дисциплинированная команда, игроки давно выступают вместе, но мы сильнее их". Но самое главное в предстоящей встрече, чтоб последняя не превратилась в игру в поддавки и перебрасывание мяча в сторону соперника. Еще раз повторим – нам отступать некуда. Нужна только победа.

Остап Нетахата