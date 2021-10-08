Першим суперником у цьому списку фінальних матчів збірної України буде Фінляндія. І розберемо, що ж це за суперник і як його обіграти.

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Петраков добре знає Фінляндію

Виконувач головного тренера збірної України Олександр Петраков точно добре підготується до нашого найпершого суперника у вирішальних і заключних матчах відбору. Зокрема, на пресконференції наставник нашої національної команди чудово знає основних гравців Суомі і загалом гру цієї збірної.

"Там є зірочки. Воротар Градецкі, центральний оборонець, який грає на Кіпрі. Вибачте, складні прізвища. Ще один якісний – Камара, він грає за Селтік. Правильно я сказав? І два центральних нападники – Пох'янпало і Пуккі", – сказав Олександр Петраков на зустрічі із журналістами.

Олександр Петраков і Микола Матвієнко / Getty Images

Україна ж до цього матчу підходить без двох, напевно, найкращих своїх легіонерів. Через травму не допоможе "синьо-жовтим" Олександр Зінченко. І також не отримав запрошення в національну команду Руслан Маліновський, один з найкращих хавбеків Аталанти на старті сезону. Також травма знову завадила Віталію Буяльському одягти футболку збірної. Тому саме час проявити Олександру Петракову свій тренерський хист і таки командою здобути потрібний для України результат – перемогу.

Як грає Фінляндія у кваліфікації на чемпіонат світу в Катарі

У відборі скандинави вже відіграли чотири поєдинки – половину із запланованих. Це на один матч менше, ніж Україна. Однак "пугачі", на відміну від нашої збірної (усі 5 зустрічей закінчилися нічиєю), здобули одну перемогу – зброю склав Казахстан. Та все ж і програли французами. Відтак у турнірній таблиці у нас рівність за очками (хоча Суомі провели на поєдинок менше).

Збірна Фінляндії святкує гол у ворота України / Getty Images

Набрані бали фінам принесла організована гра в обороні. Скандинави полюбляють віддати м'яч супернику. І в середньому за проведені матчі у відборі відсоток володіння снарядом – 44,3%.

Та все ж коли "пугачі" вискакують в атаку, то намагаються розіграти до вірного. Загалом гравці збірної Фінляндії завдають за гру майже дев'ять ударів. І дві третини з цих пострілів – це удари з меж штрафного майданчика, що значно збільшує їхню небезпеку.

Удари збірної Фінляндії за гру / Скриншот із Whoscored.com

Що ж збірна України в подібних показниках

Олександр Петраков сповідує подібний футбол до команди Фінляндії – швидкі та вбивчі контратаки. Тобто наш наставник полюбляє віддати м'яч суперникові і ловити його на помилках. Саме у такому стилі він і переміг на юнацькому чемпіонаті світу в Польщі у 2019 році. Особливо яскравою ця манера гри була у півфіналі з Італією та заключний гол Цітаїшвілі у фіналі юнацького Мундіалю.

Відео півфіналу юнацького чемпіонату світу між Україною та Італією можна переглянути за посиланням.

Фінальний матч юнацького чемпіонату світу Україна – Південна Корея – за посиланням.

У цьому ж відборі цифри не зовсім відображають гру команди саме Олександра Петракова. Так, з урахування стартових поєдинків під керівництвом Андрія Шевченка в середньому наші гравці володіли 53,2% часу м'ячем.

Однак кардинально протилежна картина під керівництвом чинного наставника. Тільки в грі з Казахстаном українці більше володіли м'ячем (59% на 41%). Очікувано за цим показником ми поступилися Франції (39:% проти 61%), але ще більше наша збірна програла Чехії – 37% в українців проти 63% – у нашого суперника.

Ударів за гру гравці збірної України завдають удвічі більше, ніж фіни. Так, наші футболісти в середньому б'ють 16,2 раза. Фіни – нагадаємо, 8,8 удару за поєдинок. До того ж в українців 9 ударів із меж штрафного майданчика.

Удари збірної України за гру / Скриншот із Whoscored.com

Відтак можна погодитися зі словами Олександра Петракова: "Фінляндія – дуже якісна та дисциплінована команда, гравці давно виступають разом, але ми сильніші за них". Та найголовніше у майбутній зустрічі, що остання не перетворилася на гру в піддавки і перекиданні м'яча в бік суперника. Ще раз повторимо – нам відступати нікуди. Потрібна тільки перемога.

Остап Нетахата