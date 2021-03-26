Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями после ничьей с Францией. Украинскую команду ждет совсем другая игра во 2 туре отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии.

Сборная Украины неожиданно 24 марта смогла вырвать одно очко в стартовом матче отбора на чемпионат мира-2022 с Францией (1:1). После возвращения в Украину наши футболисты провели вечернюю тренировку на НТК имени Виктора Банникова в Киеве.

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Впечатления от игры с Францией

Руслан Малиновский радуется, что команде удалось хорошо начать отборочный цикл. Однако полузащитник вспомнил момент с передачей Романа Яремчука, которая могла вывести его один на один с голкипером и вывести украинскую сборную вперед в счете.

"У нас были неплохие моменты. Если бы Роман Яремчук мне чуть сильнее дал вперед, я бы мог практически выбегать из центра поля один на один. Нам нужно работать над этими мелкими моментами в завершающей фазе атаки. Если мы это улучшим, то сможем создавать больше опасности вблизи чужих ворот", – заявил игрок Аталанты.

Неуступчивая финская сборная

В следующей встрече подопечных Андрея Шевченко будет ждать поединок против Финляндии. Финская сборная в первом матче отбора сыграла в боевую ничью против Боснии и Герцеговины (2:2). Наши футболисты проведут противостояние на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Малиновский признался, что этот матч будет совсем иным, чем игра против французов. К слову, в стартовом поединке Руслан был одним из лучших на поле в составе украинской команды. Он разделил третье место вместе с "динамовцем" Сергеем Сидорчуком по эффективности игры в сборной против Франции.

Впереди еще две игры. Конечно, нужно восстановиться. Теперь мы будем готовиться к Финляндии, потому что это другая команда, которая будет играть совсем иначе. Мы должны подготовиться и правильно сыграть,

– подытожил футболист Украины.

Матч 2-го тура отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Финляндия начнется 28 марта в 21:45.