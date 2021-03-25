Защита сборной Украины действовала надежно в матче против Франции и принесла команде ничью в отборе на чемпионат мира-2022. Защитник Николай Матвиенко стал лучшим игроком в составе украинской сборной.

Украина довольно сенсационно завершила матч вничью (1:1) против Франции. Главный наставник Андрей Шевченко использовал новую схему игры, которая принесла результат. Команда уверенно действовала в обороне и играла на контратаках, одна из которых принесла нужный результат.

Больше о матче Украина в тяжелом матче вырвала ничью против Франции: видео

Лучший игрок Украины

Наша команда ушла на перерыв при минимальном преимуществе хозяев поля в счете 1:0. Голом отметился Антуан Гризманн. После отдыха украинские футболисты смогли сравнять счет. Правда, не без судьбы фарта. Благодаря игре обороны украинцы везут домой одно очко.

Специализированный портал WhoScored оценил действия игроков в матче. Лучшим футболистом встречи стал автор первого гола во встрече Гризманн – 8.0. А вот самые высокие оценки в составе украинской сборной отдали защитнику Николаю Матвиенко – 7.7.

Вторую позицию занял фланговый защитник Виталий Миколенко – 6.9. А третье место разделили между собой полузащитники Руслан Малиновский и Сергей Сидорчук – по 6.8.

Наименьшие оценки в составах обеих команд получили голкипер Франции Уго Льорис (5.8) и полузащитники Виктор Коваленко и Александр Зубков, которые вышли на замену – по 6.0.



Франция – Украина: оценки игроков / Скриншот из WhoScored