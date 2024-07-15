В воскресенье, 14 июля, завершился чемпионат Европы-2024, который проходил в Германии. Чемпионом турнира стала сборная Испании. "Фурия роха" обыграла Англию со счетом 2:1, пишет 24 Канал.

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"Фурия роха" против Месси

Также в этот день определился и победитель Копа Америка-2024. Триумфатором соревнования стала сборная Аргентины, которая в дополнительное время минимально одолела Колумбию.

Таким образом, определились команды, которые сыграют в Финалиссиме-2025. В этом матче-турнире между собой сойдутся лучшие команды Европы и Южной Америки.

Поэтому в Финалиссиме в следующем году сыграют Испания и Аргентина. Игра должна пройти в июне следующего года в США. Точная дата и место проведения игры будут известны позже.

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В целом это будет четвертый розыгрыш такого мини-турнира. Первые два назывались "Кубок Артемио Франки" и прошли в 1985 и 1993 годах. Тогда победителями становились Франция и Аргентина соответственно.

Турнир был восстановлен под названием "Финалиссима" в 2022-м. Тогда победителем также стала Аргентина, которая разгромила в Лондоне Италию (3:0). Поэтому у "альбиселесте" будет шанс в третий раз выиграть мини-соревнование лучших команд Европы и Южной Америки.