У неділю, 14 липня, завершився чемпіонат Європи-2024, який проходив у Німеччині. Чемпіоном турніру стала збірна Іспанії. "Фурія роха" обіграла Англію з рахунком 2:1, пише 24 Канал.

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"Фурія роха" проти Мессі

Також у цей день визначився і переможець Копа Америка-2024. Тріумфатором змагання стала збірна Аргентини, яка у додатковий час мінімально здолала Колумбію.

Таким чином, визначились команди, що зіграють у Фіналіссімі-2025. У цьому матчі-турнірі між собою зійдуться найкращі команди Європи та Південної Америки.

Тож у Фіналіссімі наступного року зіграють Іспанія та Аргентина. Гра має пройти у червні наступного року в США. Точна дата та місце проведення гри будуть відомі пізніше.

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Загалом це буде четвертий розіграш такого міні-турніру. Перші два називались "Кубок Артеміо Франкі" та пройшли у 1985 та 1993 роках. Тоді переможцями ставали Франція та Аргентина відповідно.

Турнір був відновлений під назвою "Фіналіссіма" у 2022-му. Тоді переможцем також стала Аргентина, яка розгромила у Лондоні Італію (3:0). Тому у "альбіселесте" буде шанс втретє виграти міні-змагання найкращих команд Європи та Південної Америки.