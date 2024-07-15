Сегодня, 15 июля, в 3:00 (по киевскому времени) происходил финальный матч Копа Америка-2024. В решающем противостоянии между собой сошлись Аргентина и Колумбия.

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Сборная Аргентины – победитель Копа Америка-2024

Матч проходил в Майами на стадионе "Хард Рок". Сборная Колумбии на протяжении всего матча выглядела интереснее и сильнее, чем аргентинцы. Команда много времени провела в атаке и больше била по воротам.

В основное время матч закончился со счетом 0:0. В экстратайме гол забила сборная Аргентины, на 112-й минуте, поразить ворота колумбийцев смог форвард Лаутаро Мартинес.

В финале Копа Америка-2024 сборная Аргентины победила Колумбию со счетом 1:0.

Обзор матча Аргентина – Колумбия

"Бело-голубые" второй раз подряд побеждают в финале Копа Америка-2024. Главный лидер команды Лионель Месси выигрывает третий крупный турнир в составе национальной команды.

Аргентинцы стали самой титулованной командой континента – 16 трофеев, затем Уругвай – 15 и Бразилия – 9.

Теперь сборная Аргентины встретится с Испанией, которая победила на Евро-2024. Это будет Финалиссима – победитель Кубка Америки и Чемпионата Европы разыгрывают новый кубок.