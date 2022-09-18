Финал Лиги чемпионов могут впервые провести в США

С местом проведения престижнейшего европейского турнира Лиги чемпионов могут несколько поэкспериментировать. Решающий матч соревнований могут провести на другом материке.

Новый вариант от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает предложение смены места проведения финала Лиги чемпионов. Речь не идет о решающем матче нынешнего розыгрыша.

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Не исключено, что один из финалов ЛЧ пройдет в США.

Такой ход предпримут ради того, чтобы расширить географию футбольного рынка Европы. Ведь до этого все матчи играли исключительно в Европе.

Это может увеличить доход от продажи прав на трансляцию самого престижного еврокубкового турнира, а также привлечет новых американских спонсоров.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2022/2023 состоится 10 июня 2023 в турецком Стамбуле. В этом розыгрыше участвовало два украинских клуба Динамо и Шахтер, но после квалификации киевляне покинули Лигу чемпионов.

Предыдущий финал ЛЧ принимал французский Париж.