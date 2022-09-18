Новый вариант от УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает предложение смены места проведения финала Лиги чемпионов. Речь не идет о решающем матче нынешнего розыгрыша.

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Не исключено, что один из финалов ЛЧ пройдет в США.

Такой ход предпримут ради того, чтобы расширить географию футбольного рынка Европы. Ведь до этого все матчи играли исключительно в Европе.

Это может увеличить доход от продажи прав на трансляцию самого престижного еврокубкового турнира, а также привлечет новых американских спонсоров.

Напомним, что финал Лиги чемпионов-2022/2023 состоится 10 июня 2023 в турецком Стамбуле. В этом розыгрыше участвовало два украинских клуба Динамо и Шахтер, но после квалификации киевляне покинули Лигу чемпионов.

Предыдущий финал ЛЧ принимал французский Париж.