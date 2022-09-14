В один игровой день в Лиге чемпионов на групповой стадии проходят по восемь матчей. Два из них начинаются в 19.45. Остальные – в 22:00.

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Однако 14 сентября будут сыграны 9 матчей. Все потому, что матч Рейнджерс – Наполи перенесли с 13 на 14 сентября. Игра должна была состояться в Глазго. Но в городе не хватило стражей порядка на этот матч, ведь в стране объявлен траур за королевой Елизаветой II.

Шахтер – Селтик 1:1

Голы: Мудрик, 29 – Бондаренко, 10 (авт)

Милан – Динамо (Загреб) 3:1

Голы: Жиру, 45 (пен), Салемакерс, 47, Побета, 77 – Оршич, 56