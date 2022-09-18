Новий варіант від УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає пропозицію зміни місця проведення фіналу Ліги чемпіонів. Мова не йде про вирішальний матч цьогорічного розіграшу.

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Не виключено, що один із фіналів ЛЧ відбудеться у США.

Такий хід зроблять заради того, щоб розширити географію футбольного ринку Європи. Адже до цього усі матчі грались виключно у Європі.

Це може збільшити дохід від продажу прав на трансляцію найпрестижнішого єврокубкового турніру, а також притягне нових американських спонсорів.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів-2022/2023 відбудеться 10 червня 2023 року у турецькому Стамбулі. У цьогорічному розіграші брало участь два українські клуби Динамо та Шахтар, але після кваліфікації кияни покинули Лігу чемпіонів.

Попередній фінал ЛЧ приймав французький Париж.