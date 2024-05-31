Уже завтра, 1 июня. в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов-2024. В решающем матче турнира за трофей будут сражаться дортмундская Боруссия и мадридский Реал, пишет 24 Канал.

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Все сильнейшие в обойме

Немцы уже добрались до Лондона и готовятся к важнейшей игре в сезоне. Эдин Терзич взял с собой 23-х игроков. Боруссия избежала серьезных кадровых потерь.

Вратари:

Грегор Кобель

Александер Майер

Марцель Лотка

Защитники:

Юлиан Рюерсон

Мариус Вольф

Матс Гуммельс

Нико Шлоттербек

Никлас Зюле

Иан Маатсен

Полузащитники:

Эмре Джан

Салих Озджан

Марсель Забитцер

Феликс Нмеча

Юлиан Брандт

Джейдон Санчо

Доньелл Мален

Кьелль-Арик Ветьен

Нападающие:

Себастьян Алле

Никлас Фюллькруг

Карим Адееми

Марко Ройс

Юссуфа Мукоко

Джейми Байно-Гиттенс

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Среди отсутствующих можно разве что выделить универсального защитника Рами Бенсебаини и молодых хавбеков Матье Мори и Юльена Дуранвиля. Впрочем, ни один из них не является даже приближенным к основе футболистом.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Боруссия – Реал будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.

Все финалы Лиги чемпионов с участием Боруссии: