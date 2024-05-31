Уже завтра, 1 июня. в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов-2024. В решающем матче турнира за трофей будут сражаться дортмундская Боруссия и мадридский Реал, пишет 24 Канал.

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Все сильнейшие в обойме

Немцы уже добрались до Лондона и готовятся к важнейшей игре в сезоне. Эдин Терзич взял с собой 23-х игроков. Боруссия избежала серьезных кадровых потерь.

Вратари:

  • Грегор Кобель
  • Александер Майер
  • Марцель Лотка

Защитники:

  • Юлиан Рюерсон
  • Мариус Вольф
  • Матс Гуммельс
  • Нико Шлоттербек
  • Никлас Зюле
  • Иан Маатсен

Полузащитники:

  • Эмре Джан
  • Салих Озджан
  • Марсель Забитцер
  • Феликс Нмеча
  • Юлиан Брандт
  • Джейдон Санчо
  • Доньелл Мален
  • Кьелль-Арик Ветьен

Нападающие:

  • Себастьян Алле
  • Никлас Фюллькруг
  • Карим Адееми
  • Марко Ройс
  • Юссуфа Мукоко
  • Джейми Байно-Гиттенс

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Среди отсутствующих можно разве что выделить универсального защитника Рами Бенсебаини и молодых хавбеков Матье Мори и Юльена Дуранвиля. Впрочем, ни один из них не является даже приближенным к основе футболистом.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Боруссия – Реал будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.

Все финалы Лиги чемпионов с участием Боруссии:

  • Дортмунд в третий раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов
  • В 1997 году команда Оттмара Хитцфельда неожиданно вышла в финал, где справилась с Ювентусом (3:1).
  • Дублем отметился Карл-Гайнц Ридле, еще гол на свой счет записал Ларс Риккен.
  • Второй финал для Боруссии произошел в 2013 году под руководством Юргена Клоппа
  • "Шмели" дали бой Баварии, но все же уступили мюнхенцам в конце встречи из-за гола Арьена Роббена (1:2)