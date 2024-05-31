Уже завтра, 1 июня. в Лондоне состоится финал Лиги чемпионов-2024. В решающем матче турнира за трофей будут сражаться дортмундская Боруссия и мадридский Реал, пишет 24 Канал.
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Все сильнейшие в обойме
Немцы уже добрались до Лондона и готовятся к важнейшей игре в сезоне. Эдин Терзич взял с собой 23-х игроков. Боруссия избежала серьезных кадровых потерь.
Вратари:
- Грегор Кобель
- Александер Майер
- Марцель Лотка
Защитники:
- Юлиан Рюерсон
- Мариус Вольф
- Матс Гуммельс
- Нико Шлоттербек
- Никлас Зюле
- Иан Маатсен
Полузащитники:
- Эмре Джан
- Салих Озджан
- Марсель Забитцер
- Феликс Нмеча
- Юлиан Брандт
- Джейдон Санчо
- Доньелл Мален
- Кьелль-Арик Ветьен
Нападающие:
- Себастьян Алле
- Никлас Фюллькруг
- Карим Адееми
- Марко Ройс
- Юссуфа Мукоко
- Джейми Байно-Гиттенс
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Среди отсутствующих можно разве что выделить универсального защитника Рами Бенсебаини и молодых хавбеков Матье Мори и Юльена Дуранвиля. Впрочем, ни один из них не является даже приближенным к основе футболистом.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Боруссия – Реал будет доступна на ОТТ-платформе Megogo.
Все финалы Лиги чемпионов с участием Боруссии:
- Дортмунд в третий раз в истории сыграет в финале Лиги чемпионов
- В 1997 году команда Оттмара Хитцфельда неожиданно вышла в финал, где справилась с Ювентусом (3:1).
- Дублем отметился Карл-Гайнц Ридле, еще гол на свой счет записал Ларс Риккен.
- Второй финал для Боруссии произошел в 2013 году под руководством Юргена Клоппа
- "Шмели" дали бой Баварии, но все же уступили мюнхенцам в конце встречи из-за гола Арьена Роббена (1:2)