Вже завтра, 1 червня. у Лондоні відбудеться фінал Ліги чемпіонів-2024. У вирішальному матчі турніру за трофей будуть битися дортмундська Боруссія та мадридський Реал, пише 24 Канал.
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Всі найсильніші в обоймі
Німці вже дісталися Лондона та готуються до найважливішої гри у сезоні. Едін Терзич взяв із собою 23-х гравців. Боруссія уникла серйозних кадрових втрат.
Воротарі:
- Грегор Кобель
- Александер Маєр
- Марцель Лотка
Захисники:
- Юліан Рюерсон
- Маріус Вольф
- Матс Гуммельс
- Ніко Шлоттербек
- Ніклас Зюле
- Іан Маатсен
Півзахисники:
- Емре Джан
- Саліх Озджан
- Марсель Забітцер
- Фелікс Нмеча
- Юліан Брандт
- Джейдон Санчо
- Доньєлл Мален
- К'єлль-Арік Ветьєн
Нападники:
- Себастьян Алле
- Ніклас Фюллькруг
- Карім Адеємі
- Марко Ройс
- Юссуфа Мукоко
- Джеймі Байно-Гіттенс
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Серед відсутніх можна хіба що виділити універсального захисника Рамі Бенсебаїні та молодих хавбеків Матьє Морі та Юльєна Дуранвіля. Втім жоден із них не є навіть наближеним до основи футболістом.
Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Початок – о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Боруссія – Реал буде доступна на ОТТ-платформі Megogo.
Всі фіналі Ліги чемпіонів за участю Боруссії:
- Дортмунд втретє в історії зіграє у фіналі Ліги чемпіонів
- У 1997 році команда Оттмара Хітцфельда несподівано вийшла у фінал, де впоралась із Ювентусом (3:1).
- Дублем відзначився Карл-Гайнц Рідле, ще гол на свій рахунок записав Ларс Ріккен.
- Другий фінал для Боруссії стався у 2013 році під керівництвом Юргена Клоппа
- "Джмелі" дали бій Баварії, але все ж поступились мюнхенцям наприкінці зустрічі через гол Ар'єна Роббена (1:2)