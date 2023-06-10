Мурашки идут по коже: пианист очаровал исполнением гимна Лиги чемпионов в финале – топ-видео

Венгр Адам Дьордь поразил исполнением главной мелодии турнира. Мелодия прозвучала перед матчем Манчестер Сити – Интер в Стамбуле.

В Стамбуле прошел финал Лиги чемпионов-2023. В битве за главный еврокубок сошлись английский Манчестер Сити и итальянский Интер, пишет 24 канал.

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Перед матчем прошла церемония открытия, на которой выступили несколько звезд шоу-бизнеса. Хедлайнерами стали бразильская певица Anitta, шведский диджей Alesso и известный лауреат GRAMMY – нигерийский певец Burna Boy.

Впрочем, многих болельщиков поразило невероятное исполнение гимна Лиги чемпионов. При выходе игроков на поле знаменитую мелодию на пианино исполнил венгерский музыкант Адам Дьордь.

Видео исполнения гимна Лиги чемпионов:

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Отметим, что после первого тайма счет в финале не открыт. Для Манчестер Сити это может быть первой победой в Лиге чемпионов. Интер же выигрывал главный еврокубок трижды – в 1964, 1965 и 2010 годах.

. Гимн Лиги чемпионов был написан в 1992 году британским композитором Тони Бриттеном. Впервые мелодия была исполнена хором Академии Святого Мартина и Королевским филармоническим оркестром. Гимн исполняется на трех официальных языках УЕФА – английском, немецком и французском.