У Стамбулі проходить фінал Ліги чемпіонів-2023. У битві за головний єврокубок зійшлись англійський Манчестер Сіті та італійський Інтер, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Манчестер Сіті – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

Перед матчем відбулась церемонія відкриття, на якій виступили кілька зірок шоу-бізнесу. Хедлайнерами стали бразильська співачка Anitta, шведський діджей Alesso та відомий лауреат GRAMMY нігерійський співак Burna Boy.

Втім багатьох вболівальників вразило неймовірне виконання гімну Ліги чемпіонів. Під час виходу гравців на поле славетну мелодію на піаніно виконав угорський музикант Адам Дьйордь.

Відео виконання гімну Ліги чемпіонів:

Читайте також Від трагедії "Ейзеля" до дива Стамбула: історія дуелей Англії та Італії у фіналах Ліги чемпіонів

Відзначимо, що після першого тайму рахунок у фіналі не відкритий. Для Манчестер Сіті це може бути перша перемога у Лізі чемпіонів. Інтер же вигравав головний єврокубок тричі – у 1964, 1965 та 2010 роках.

Довідка. Гімн Ліги чемпіонів був написаний у 1992 році британським композитором Тоні Бріттеном. Вперше мелодія була виконана хором Академії Святого Мартіна та Королевським філармонічним оркестром. Гімн виконується трьома офіційними мовами УЄФА – англійською, німецькою та французькою.