Манчестер Юнайтед у півфіналі пройшов італійську Рому. майже все було вирішено у першому матчі, коли МЮ розгромив суперника 6:2. Тож Ромі треба було перемагати у матчі-відповіді вдома 4:0, 5:1 чи з різницею у п'ять голів, щоб виходити у фінал. "Вовкам" цього не вдалося.Хоча матч закінчився перемогою Роми з рахунком 3:2.
До теми Манчестер Сіті та Челсі зіграють у фіналі Ліги чемпіонів
Натомість до останньої хвилини не було відомо, хто вийде у фінал у парі між англійським Арсеналом та іспанським Вільярреалом. "Жовта субмарина" перемогла вдома 2:1. Тож "канонірам" достатньо було перемогти 1:0, щоб пройти суперників. Але матч закінчився внічию 0:0.
- Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня у польському Гданську. Саме тут мав відбутися фінал Ліги Європи у 2020 році, але через пандемію коронавірусу тоді фінальну частину перенесли до Німеччини.
- Вихід Вільярреалу у фінал Ліги Європи дозволив уникнути ще одного англійського фіналу єврокубків. У фіналі Ліги чемпіонів зіграють англійські Манчестер Сіті та Челсі.
- Тренером Вільярреалу є Унай Емері, який тричі вигравав у лізі Європи з іспанською Севільєю.