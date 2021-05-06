Манчестер Юнайтед у півфіналі пройшов італійську Рому. майже все було вирішено у першому матчі, коли МЮ розгромив суперника 6:2. Тож Ромі треба було перемагати у матчі-відповіді вдома 4:0, 5:1 чи з різницею у п'ять голів, щоб виходити у фінал. "Вовкам" цього не вдалося.Хоча матч закінчився перемогою Роми з рахунком 3:2.

До теми Манчестер Сіті та Челсі зіграють у фіналі Ліги чемпіонів

Натомість до останньої хвилини не було відомо, хто вийде у фінал у парі між англійським Арсеналом та іспанським Вільярреалом. "Жовта субмарина" перемогла вдома 2:1. Тож "канонірам" достатньо було перемогти 1:0, щоб пройти суперників. Але матч закінчився внічию 0:0.