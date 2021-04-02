В воскресенье, 4 апреля, должен определиться обладатель Кубка Украины по баскетболу. Решающий матч состоится в Киеве.

Именно Киев должен был принять финальный матч Кубка Украины. А вместе с Черкассами столица Украины приняла и четвертьфинальные и полуфинальные матчи.

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Однако финальный матч в Федерации футбола Украины хотели провести в присутствии болельщиков. В Киеве такой возможности уже не было из-за введения красной зоны карантина. Поэтому 24 марта было принято решение о переносе финала из Киева в Запорожье.

Однако все же финал таки состоится в Киеве. С 3 апреля на территории Запорожья тоже вводится красная зона карантина с соответствующими ограничениями. И провести матч в присутствии зрителей на трибунах нет возможности. Поэтому в Федерации баскетбола приняли решение вернуть финал в Киев.

Финальная игра состоится 4 апреля в 17.00 во дворце спорта "Венето". В матче за трофей сыграют столичный Строитель и Черкасские Мавпы. Киевский клуб в полуфинальном раунде победил Николаев, а черкащане прошли Запорожье.