У неділю, 4 квітня, має визначитися володар Кубка України з баскетболу. Вирішальний матч відбудеться в Києві.

Саме Київ мав прийняти фінальний матч Кубка України. А разом з Черкасами столиця України прийняла і чвертьфінальні та півфінальні матчі.

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Однак фінальний матч у Федерації футболу України хотіли провести за присутності вболівальників. У Києві такої можливості вже не було через запровадження червоної зони карантину. Тож 24 березня було прийнято рішення про перенесення фіналу з Києва до Запоріжжя.

Та все ж фінал таки відбудеться в Києві. З 3 квітня на території Запоріжжя теж запроваджується червона зона карантину з відповідними обмеженнями. І провести матч за присутності глядачів на трибунах немає змоги. Тому у Федерації баскетболу прийняли рішення повернути фінал до Києва.

Фінальна гра відбудеться 4 квітня о 17.00 у палаці спорту "Венето". У матчі за трофей зіграють столичний Будівельник та Черкаські Мавпи. Київський клуб у півфінальному раунді переміг Миколаїв, а черкасці пройшли Запоріжжя.