В воскресенье, 14 июля, станет известен чемпион Европы-2024. В лобовой битве сойдутся сборные Испании и Англии.

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"Цыганский король" пожелал удачи сборной Англии

Накануне решающего поединка своих земляков поддержал Тайсон Фьюри. Эпатажный боксер обратился к подопечным Гарета Саутгейта с призывом завоевать трофей.

По городу ходят слухи, что он возвращается домой... Желаю нашим "Трем львам" Англии удачи в сегодняшней игре. Разбейте их и привезите трофей обратно на "Уэмбли",

– заявил "Цыганский король".

Видео обращения Фьюри к сборной Англии

Отметим, что сейчас Тайсон Фьюри набирается сил перед реваншем с Александром Усиком. Второй бой между боксерами состоится 21 декабря 2024 года.

Что касается финала Евро-2024, то сборные Испании и Англии начнут финальный поединок Евро-2024 в 22:00 по киевскому времени. "Три льва" еще ни разу не выигрывали чемпионат Европы, а вот испанцы могут в четвертый раз стать чемпионами.