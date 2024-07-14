У неділю, 14 липня, стане відомий чемпіон Європи-2024. У лобовій битві зійдуться збірні Іспанії та Англії.

До теми Фінал Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Іспанія – Англія

"Циганський король" побажав удачі збірній Англії

Напередодні вирішального поєдинку своїх земляків підтримав Тайсон Ф'юрі. Епатажний боксер звернувся до підопічних Гарета Саутгейта із закликом здобути трофей.

Містом ходять чутки, що він повертається додому… Бажаю нашим "Трьом левам" Англії удачі в сьогоднішній грі. Розбийте їх і привезіть трофей назад на "Вемблі",

– заявив "Циганський король".

Відео звернення Ф'юрі до збірної Англії

Зазначимо, що наразі Тайсон Ф'юрі набирається сил перед реваншем з Олександром Усиком. Другий бій між боксерами відбудеться 21 грудня 2024 року.

Щодо фіналу Євро-2024, то збірні Іспанії та Англії розпочнуть фінальний поєдинок Євро-2024 о 22:00 за київським часом. "Три леви" ще жодного разу не вигравали чемпіонат Європи, а от іспанці можуть вчетверте стати чемпіонами.