Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко рассказал о влиянии окружения на людей. Он считает, что всегда нужно, чтобы вокруг тебя были только умные люди.

Боксер поделился философией своей жизни в Instagram. По словам Владимира, те люди с которыми проводите свое время, ваши союзники и родные, могут дать определение, кто вы в жизни.

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Кличко отметил, что люди могут пользоваться добротой других. Но, если окружить себя людьми с другой точкой зрения, похожими ценностями, тогда можно усвоить много нового и развиваться в позитивном направлении.

Окружайте себя теми, кто умнее вас,

– написал боксер.

Возвращение Владимира Кличко на ринг