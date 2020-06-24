Братья Кличко попали в уникальный рейтинг одного из изданий. Владимир и Виталий расположились с лучшими боксерами Тайсоном и Фьюри, но в разных рубриках.

Известное издание SPORTbible составило своеобразный рейтинг современных чемпионов супертяжелого веса – от великих до категории "совсем не боксеры".

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Оба брата попали в рейтинг, но в разные рубрики. Владимиру Кличко в рубрике переоцененных боксеров составили компанию Тайсон и Хэй. Виталий же попал в рубрику элитных спортсменов и расположился в один ряд с Фьюри и Боу.

Рейтинг боксеров

Великие: Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший

Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Рой Джонс-младший Элитные: Тайсон Фьюри, Виталий Кличко , Риддик Боу

Тайсон Фьюри, , Риддик Боу Переоцененные: Майк Тайсон, Владимир Кличко, Дэвид Хэй

Майк Тайсон, Владимир Кличко, Дэвид Хэй Хорошие: Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Берд, Майкл Мурер

Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер, Крис Берд, Майкл Мурер Обычные: Энди Руис, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Самуэль Питер, Султан Ибрагимов, Олег Саксай

Энди Руис, Джозеф Паркер, Хасим Рахман, Руслан Чагаев, Корри Сандерс, Самуэль Питер, Султан Ибрагимов, Олег Саксай Ужасные: Шеннон Бриггс, Бирмейн Стиверн, Николай Валуев, Франк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде

Шеннон Бриггс, Бирмейн Стиверн, Николай Валуев, Франк Бруно, Джон Руис, Леймон Брюстер, Херби Хайд, Сергей Ляхович, Генри Акинванде Вообще не боксер: Чарльз Мартин, Брюс Селдон



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