Філософія Володимира Кличка: Оточуйте себе тими, хто розумніший
Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко розповів про вплив оточення на людей. Він вважає, що завжди потрібно, щоб навколо тебе були лише розумні люди.
Боксер поділився філософією свого життя у Instagram. За словами Володимира, ті люди із якими проводите свій час, ваші союзники та найрідніші, можуть дати визначення, хто ви у житті.
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Кличко зазначив, що люди можуть користатись добротою інших. Але, якщо оточити себе людьми з іншою точкою зору, схожими цінностями, тоді можна засвоїти багато нового і розвиватись у позитивному напрямку.
Оточуйте себе тими, хто розумніший за вас,
– написав боксер.
Повернення Володимира Кличка на ринг
- Володимир Кличко завершив кар'єру боксера у серпні 2017 року. Останній бій українець провів 29 квітня 2017 року, у якому Кличко технічним нокаутом програв Ентоні Джошуа.
- Після цього у ЗМІ з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Кличко не давав прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри. Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг заради рекорду.
- Українець начебто хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу у 55 років.