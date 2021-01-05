Болельщики черниговской Десны выбрали лучшего игрока команды в 2020 году. Им стал нападающий Александр Филиппов, который уже не выступает за "северян".

Facebook, Instagram и Telegram решили провести опрос в соцсетях. Филиппов набрал 228 голосов болельщиков. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте черниговского клуба.

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Вторым в списке является Евгений Паст, за которого свои голоса отдали 197 болельщиков. На третьем месте – Ефим Конопля (149 голосов).

Стоит отметить, что Филиппов еще в сентябре покинул Десну, перебравшись в бельгийский Сент-Трюйден. Хотя сыграл за команду в новом сезоне УПЛ и отметился забитым голом с пенальти в ворота Зари.

В Сент-Трюйдене Филиппов тоже уже забил. Хотя в декабрьских матчах команды в основном выходил со скамейки запасных, а не в стартовом составе.

В Десне же Филиппов выступал с 2016 года. Всего в активе нападающего 126 матчей, 47 голов и 11 голевых передач в составе черниговского клуба.

В сезоне 2019/20 он претендовал на звание лучшего бомбардира УПЛ. Но в итоге с 16 точными выстрелами занял лишь вторую строчку.

Такая результативность не оставила в стороне фанатов, которые требовали, чтобы Филиппова вызвали в национальную сборную Украины. Но тренерский штаб не захотел вызывать нападающего в расположение главной команды.

Отметим, что издание Transfermarkt обновил цены на игроков, выступающих в чемпионате Бельгии. Филиппов стал единственным из украинцев, на которого не изменилась цена.