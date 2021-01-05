Вболівальники чернігівської Десни обрали найкращого гравця команди у 2020 році. Ним став нападник Олександр Філіппов, який вже не виступає за "сіверян".

Десна вирішила провести опитування у соцмережах Facebook, Instagram та Telegram. Філіппов набрав 228 голосів уболівальників. Про цей йдеться в офіційному повідомленні на сайті чернігівського клубу.

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Другим у списку є Євген Паст, за якого свої голоси віддали 197 вболівальників. На третьому місці – Юхим Конопля (149 голосів).

Варто відзначити, що Філіппов ще у вересні покинув Десну, перебравшись у бельгійський Сент-Трюйден. Хоча зіграв за команду в новому сезоні УПЛ та відзначився забитим голом – з пенальті у ворота Зорі.

У Сент-Трюйдені Філіппов теж вже забив. Хоча у грудневих матчах команди здебільшого виходив з лави запасних, а не у стартовому складі.

В Десні ж Філіппов виступав з 2016 року. Всього в активі нападника 126 матчів, 47 голів та 11 гольових передач в складі чернігівського клубу.

У сезоні 2019/20 він претендував на звання найкращого бомбардира УПЛ. Але у підсумку з 16 влучними пострілами посів лише другу сходинку.

Така результативність не залишила осторонь фанатів, які вимагали, щоб Філіппова викликали до національної збірної України. Але тренерський штаб не захотів викликати нападника до розташування головної команди.

Відзначимо, що видання Transfermarkt оновило ціни на гравців, які виступають в чемпіонаті Бельгії. Філіппов став єдиним з українців, на якого не змінилася ціна.