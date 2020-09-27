Филиппов неудачно дебютировал в Европе – "Сент-Трюйден" проиграл команде украинца Шведа
Александр Филиппов провел свой первый матч в чемпионате Бельгии, но начал свою карьеру в Европе с поражения. Победу праздновала команда другого игрока сборной Украины Марьяна Шведа.
В рамках 7-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" Шведа принимал "Сент-Трюйден", который недавно пополнился одним из лучших форвардов УПЛ Александром Филипповым. Но дебют для украинца начался с поражения на выезде, информирует 24 канал.
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Неудачный дебют украинца
Оба украинских легионера с первых минут остались на скамейке запасных. После перерыва хозяева отличились дважды. После этого главный наставник "Сент-Трюйдена" выпустил на поле Филиппова на 66-й минуте, но не сумел выделиться на поле результативными действиями.
А вот Марьян Швед так и не вышел на поле в этой встрече. В итоге "Сент-Трюйден" уступил хозяевам – 2:0.
"Сент-Трюйден" по итогам 7-и туров чемпионата Бельгии набрал 5 очков, клуб располагается лишь на 16 месте среди 18 команд. После победы команда Шведа занимает 12 строчку, в их активе 7 набранных пунктов.
Ранее в этом клубе выступали украинцы Роман Безус и Игорь Березовский. В прошлом сезоне клуб занял лишь 13 строчку.
- В сентябре Филиппов подписал контракт с бельгийцами. О деталях сделки не сообщается. Ранее была информация, что соглашение подпишут на три года.
- Сообщалось, что "Десна" хочет получить за Филиппова 1,5 миллиона евро, а "Сент-Трюйден" предлагал на пол миллиона меньше. Специализированный портал Transfermarkt сообщает, что "Десна" продала Филиппова за 1,5 миллиона евро.