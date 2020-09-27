Александр Филиппов провел свой первый матч в чемпионате Бельгии, но начал свою карьеру в Европе с поражения. Победу праздновала команда другого игрока сборной Украины Марьяна Шведа.

В рамках 7-го тура чемпионата Бельгии "Мехелен" Шведа принимал "Сент-Трюйден", который недавно пополнился одним из лучших форвардов УПЛ Александром Филипповым. Но дебют для украинца начался с поражения на выезде, информирует 24 канал.

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Неудачный дебют украинца

Оба украинских легионера с первых минут остались на скамейке запасных. После перерыва хозяева отличились дважды. После этого главный наставник "Сент-Трюйдена" выпустил на поле Филиппова на 66-й минуте, но не сумел выделиться на поле результативными действиями.

А вот Марьян Швед так и не вышел на поле в этой встрече. В итоге "Сент-Трюйден" уступил хозяевам – 2:0.

"Сент-Трюйден" по итогам 7-и туров чемпионата Бельгии набрал 5 очков, клуб располагается лишь на 16 месте среди 18 команд. После победы команда Шведа занимает 12 строчку, в их активе 7 набранных пунктов.

Ранее в этом клубе выступали украинцы Роман Безус и Игорь Березовский. В прошлом сезоне клуб занял лишь 13 строчку.