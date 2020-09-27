Украинский легионер Дмитрий Клец отметился голом в матче за "Кешлю". Правда, он не помог его команде одержать победу.

В матче 4-го тура чемпионата Азербайджана "Кешля" Дмитрия Клеца сыграла на своем поле против "Зыри", пишет 24 канал.

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Дебютный гол Клеца

Украинский полузащитник вышел в старте, где уже на 54-й минуте сумел отличился дебютным голом за "Кешлю". Партнер по команде увидел свободного украинца в штрафной и отдал на него пас. Украинцу оставалось лишь нанести точный удар, что прекрасно удалось сделать Клецу.

Всего на поле провел 78 минут и был заменен.

Матч мог закончиться результативной ничьей 2:2, если бы не удачно реализованное пенальти гостей – 2: 3.

После этого тура "Кешля" находится на 6 месте в таблице, набрав 5 очков, а их соперник "Зыря" – вторая с 7 пунктами.

Добавим, что в августе 2020 года Клец пополнил состав "Кешли". Хавбек будет выступать в чемпионате Азербайджана до конца следующего года. "Кешля" – двукратный чемпион Азербайджана (2007/08, 2009/10). Также трижды серебряный (2008/09, 2013/14 и 2014/15) и дважды бронзовый призер чемпионата (2011/12, 2012/13). Обладатель Кубка Азербайджана в сезоне 2017/18.

Кешля – Зыря видеообзор